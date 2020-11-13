В МИД заявили, что в следующем году Крым и Донбасс будут среди приоритетов ОБСЕ

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Министр пригласил Швецию присоединиться к созданию и работе Крымской платформы

Министр внешней политики Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 году Донбасс и Крым будут среди приоритетов шведского председательства в ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В частности, Кулеба провел виртуальную встречу с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

"У нас есть добрая традиция, когда новый действующий председатель ОБСЕ осуществляет первый зарубежный визит именно в Украину. В ее продолжение, буду рад приветствовать Анн Линде в Киеве в начале следующего года. Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопросы российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма в приоритеты председательства Швеции", - сказал Кулеба.

В то же время министр пригласил Швецию присоединиться к созданию и работе Крымской платформы.

Новости по теме: В ТКГ назвали сроки нового обмена удерживаемыми лицами

Напомним, ранее Эстония публично объявила, что хотела бы принять участие в Крымской платформе.