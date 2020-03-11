В МИД создали оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в Украине и мире

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Оперативный штаб был создан по инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы

Министерство иностранных дел Украины создало оперативный штаб для координации работы ведомства, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты украинских граждан за рубежом и предоставление актуальной информации относительно распространения коронавируса в мире. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Отмечается, что оперативный штаб был создан по инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Коронавирус – быстрый и опасный. МИД, напротив, должен быть быстрым, чтобы гарантировать безопасность наших граждан. Поэтому сегодня я создал в МИД оперативный штаб и страницы оперативного информирования. Во-первых, для того, чтобы наши граждане, где бы они не находились, вовремя получали необходимую информацию и не полагались на недостоверные источники. Во-вторых, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал, что находится под защитой Украинского государства, которая предоставит необходимую поддержку и помощь. Штаб возглавлять буду лично я", - заявил Кулеба.

В пресс-службе также отметили, что в состав штаба вошли государственный секретарь МИД, директор департамента консульской службы, директор департамента международных организаций, директора территориальных департаментов, пресс-секретарь МИД и другие ответственные лица министерства.

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Напомним, согласно последним данным, за весь период Министерство здравоохранения получило 40 подозрений относительно заболевания COVID-19 в Украине. А по состоянию на 10 марта на территории страны зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

В целом в мире коронавирус подтвердился у 119 тысяч человек.





