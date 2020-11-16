В МИД назвали условия, при которых закроют границы Украины

Дмитрий Кулеба Фейсбук МИД Украины

Глава МИД отметил, что благодаря "карантину выходного дня" государству удалось избежать полного локдауна

Украина рассмотрит закрытие государственных границ при внедрении полного локдауна в стране. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что благодаря "карантину выходного дня" государству удалось избежать полного локдауна. Поэтому сейчас вопрос закрытия украинских границ не рассматривается в правительстве.

"Если будет введен полный локдаун - то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система нуждается в локдауне минимум на три недели, но поскольку это невозможно, то вся страна должна жить по правилам, которые действуют в оранжевой карантинной зоне.

Позже глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил о возможности введения повторного общенационального жесткого карантина в Украине. Однако, по его мнению, несмотря на то, что первый локдаун весной предотвратил пиковой нагрузке на систему здравоохранения, второй является непосильным для экономики Украины.