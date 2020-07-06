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В МИД назвали сроки проведения экспертизы черных ящиков с самолета "МАУ"

Евгений Енин

 Фото из открытых источников

Предварительно речь идет о пяти днях экспертизы

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что экспертиза черных ящиков со сбитого самолета компании "Международные авиалинии Украины" должна начаться 20 июля. Об этом сообщает "Укринформ". 

"Экспертиза черных ящиков должна начаться 20 июля. Мы за собой зарезервировали пять дней", - сказал Енин.

Вместе с тем он отметил, что анализ бортовых самописцев могут завершить и быстрее, но командировки украинским экспертам, которые примут участие в исследовании, выписываются на пять дней - с 20 по 25 июля.

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По словам Енина, важность экспертизы черных ящиков заключается в том, что это позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы вблизи Тегерана.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли на это рассчитывать до конца месяца, если экспертиза будет проведена, заместитель отметил, что "техническое расследование завершается подписанием протокола".

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"Безусловно, может возникнуть некоторая пауза. Более того, мы анализировали, к сожалению, нет механизмов, предусмотренных Конвенцией, которыми мы бы могли побудить Иран завершить техническое расследование. Мы просто говорим: если вы не закончите в течение одного года, вы обязаны предоставить промежуточный отчет", - подытожил Енин.

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Напомним, в пятницу, 3 июля, правительство Ирана согласилось выплатить компенсацию семьям иностранных граждан, погибших при катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". 

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