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В МИД назвали позитив "плана Кравчука" по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Министр отметил, что этот план включает все: от вывода российских войск до местных выборов

Позитив так называемого "плана Кравчука" относительно мирного урегулирования ситуации на востоке Украины заключается в его пошаговом алгоритме. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Министр отметил, что этот план включает все: от вывода российских войск и передаче контроля над границей с РФ до местных выборов, ситуацию вокруг которых уже успели перевернуть "вверх дном".

"В чем позитив плана Кравчука? Он показывает алгоритм от точки А то точки Я. И тогда можно рассчитывать дать, но график может уплыть в любой момент. А переворачивать график и говорить, вот, давайте такого-то числа проведем выборы, и под это все подведем, так не сработает", - сказал Кулеба. 

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина готова начать общаться с представителями отдельных регионов Донецкой и Луганской областей после демилитаризации Донбасса.

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