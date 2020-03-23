В МИД назвали количество украинцев, которые болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 за рубежом

Также известно о шести украинцах за рубежом, которым удалось выздороветь

Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел заявило, что 18 граждан Украины получают лечение от коронавируса COVID-19, находясь за пределами родины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Согласно сообщению, пять украинцев лечатся в Германии, четверо - в Доминиканской Республике, по двое - в Польше, Италии и Объединенных Арабских Эмиратах, также по одному больному из Украины есть в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

В МИД отметили, что есть шесть случаев выздоровления граждан Украины за границей: четыре - в Японии и по одному - в Италии и Польше.

Напомним, ранее городской председатель Киева Виталий Кличко заявил, что в столице подтверждены 24 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.