МИД допустил имплементацию "формулы Штайнмайера"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Однако указанные в документе условия должны отвечать интересам Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил имплементацию так называемой формулы Штайнмайера относительно урегулирования ситуации на Донбассе, однако при определенных условиях. Об этом он сообщил в интервью "Радио НВ".

"Мы сейчас занимаемся безопасностью, но готовы двигаться по пути выполнения политической части "Минска", безусловно, и "формула Штайнмайера" является его частью", - пояснил Кулеба.

Однако министр добавил, что выполнение указанных условий возможно в том случае, если они будут отвечать интересам Украины.

"Формула Штайнмайера" является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?" - отметил Кулеба.

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Заметим, "формула Штайнмайера" заключается в теоретическом варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". По его словам, саму формулу надо принимать, потому что "она одобрена и при всем том подписана в Трехсторонней контактной группе".