В медучреждения Украины 16 марта будет передано 10 млн масок, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль из открытых источников

Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет предварительные договоренности с международными партнерами о поставках медоборудования

В воскресенье, 15 марта, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в понедельник в учреждения здравоохранения’я по всей Украине будет передано 10 миллионов медицинских масок. Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

"Проверил сегодня лично областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, сейчас на украинских складах есть 10 миллионов медицинских масок, 69 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров, 1180 ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1330 инфузионных насосы и 34 кислородных концентратора.

Также премьер добавил, что правительство имеет предварительные договоренности с международными партнерами о поставках миллионов масок и необходимого оборудования в Украину.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам с призывом отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины.

Кроме этого, в Офисе президента рассказали, что делать в случае появления первых симптомов ОРВИ или же в случае возникновения подозрения на коронавирус.