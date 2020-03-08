В МАУ заявили о возможных изменениях в расписании рейсов через коронавирус
По желанию пассажиров можно перенести дату вылета
Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует пересмотреть расписание рейсов на несколько направлений из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook.
“Много рейсов из-за политики государств, касающихся уменьшения интенсивности мобильности населения, будут пересмотрены уже во второй половине марта-апреле”, - отметил Дыхне.
Также президент МАУ уточнил, что изменения в расписании коснутся направлений Швейцарии, Греции, Германии, Израиля, Испании, Азербайджана, Турции, Польше, Великобритании, Венгрии, Австрии, Чехии, Финляндии, Дании, других частот на внутренних рейсах Украины.
Кроме этого, в МАУ отметили, что по желанию пассажиров можно перенести дату вылета в течение двух месяцев от оригинальной. Такие правила касаются пассажиров, которые запланировали поездку в марте-апреле в/из Италии и транзитом через Украину в Италию.
Также пассажирам, которые пользуются услугами МАУ, порекомендовали перед отправлением проверить состояние своего рейса в личном кабинете или у своего туристического агента.
Напомним, недавно за высокий уровень распространение коронавирусной инфекции COVID-19 Грузия приостановила прямые рейсы в Италии и ввела карантин для граждан, которые прибывают из иностранных стран.