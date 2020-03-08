В МАУ заявили о возможных изменениях в расписании рейсов через коронавирус

По желанию пассажиров можно перенести дату вылета

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует пересмотреть расписание рейсов на несколько направлений из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook

“Много рейсов из-за политики государств, касающихся уменьшения интенсивности мобильности населения, будут пересмотрены уже во второй половине марта-апреле”, - отметил Дыхне.

Также президент МАУ уточнил, что изменения в расписании коснутся направлений Швейцарии, Греции, Германии, Израиля, Испании, Азербайджана, Турции, Польше, Великобритании, Венгрии, Австрии, Чехии, Финляндии, Дании, других частот на внутренних рейсах Украины.

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Кроме этого, в МАУ отметили, что по желанию пассажиров можно перенести дату вылета в течение двух месяцев от оригинальной. Такие правила касаются пассажиров, которые запланировали поездку в марте-апреле в/из Италии и транзитом через Украину в Италию.

Также пассажирам, которые пользуются услугами МАУ, порекомендовали перед отправлением проверить состояние своего рейса в личном кабинете или у своего туристического агента.