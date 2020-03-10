В МАУ сообщили о сокращении рейсов в ряд европейских стран и внутри Украины

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Пассажиры будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в 16 стран Европы, а также отдельные направления внутри Украины из-за угрозы распространения коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба МАУ в Facebook.

“МАУ отменяет некоторые рейсы в Италии, Швейцарии, Греции, Германии, Израиля, Испании, Великобритании, Литвы, Азербайджана, Турции, Польши, Венгрии, Австрии, Чехии, Финляндии, Дании, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины”, - говорится в сообщении.

В компании отметили, что приняли такое решение в связи’связи с рекомендациями правительств многих стран об избежании массовых мероприятий из-за распространения коронавирус в мире и снижением спроса на авиаперел'ты.

В МАУ подчеркнули, что в связи с введением карантина в Италии о дальнейших решения авиакомпании будет дополнительно сообщено позже.

В пресс-службе добавили, что пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.

Также пассажирам, которые пользуются услугами МАУ, порекомендовали проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить по телефону контактного центра авиакомпании.

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Напомним, по состоянию на утро 10 марта общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 114448 человек, погибли - 4026, выздоровели - 64156.

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