В МАУ сообщили о сокращении рейсов в ряд европейских стран и внутри Украины
Пассажиры будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее
Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в 16 стран Европы, а также отдельные направления внутри Украины из-за угрозы распространения коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба МАУ в Facebook.
“МАУ отменяет некоторые рейсы в Италии, Швейцарии, Греции, Германии, Израиля, Испании, Великобритании, Литвы, Азербайджана, Турции, Польши, Венгрии, Австрии, Чехии, Финляндии, Дании, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины”, - говорится в сообщении.
В компании отметили, что приняли такое решение в связи’связи с рекомендациями правительств многих стран об избежании массовых мероприятий из-за распространения коронавирус в мире и снижением спроса на авиаперел'ты.
В МАУ подчеркнули, что в связи с введением карантина в Италии о дальнейших решения авиакомпании будет дополнительно сообщено позже.
В пресс-службе добавили, что пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.
Также пассажирам, которые пользуются услугами МАУ, порекомендовали проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить по телефону контактного центра авиакомпании.
Напомним, по состоянию на утро 10 марта общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 114448 человек, погибли - 4026, выздоровели - 64156.
В Украине МОЗ получил 40 подозрений относительно заболевания коронавирусом, сейчас 4 образца еще исследуют.