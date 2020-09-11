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В Мариуполе завершились антитеррористические учения

Тренировки продолжались в течение двух дней

В Мариуполе Донецкой области завершились двухдневные антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в учениях приняли участие Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности, Нацгвардия, Нацполиция и другие ведомства. Целью тренировок была проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз. Заключительная фаза учений состоялась в морской акватории Мариуполя.

Кроме того, известно, что участники сборов отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "преступников", которые по легенде учений планировали осуществить диверсию в городе и захватить судно в Мариупольском морском порту. По словам пресс-службы, силовики провели комплекс мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов.

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Напомним, недавно в Мариуполе анонсировали военные учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Тогда жителей города просили не покидать дома без необходимости в течение 2 дней. Соответствующие тренировки инициировал командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

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