В Мариуполе во время карантина толпа пенсионеров штурмовала новый супермаркет

Люди "устали от карантина" и пришли на праздник

В Мариуполе около 200 человек пытались одновременно войти в супермаркет, при этом минимальная дистанция в 1,5 метра никем не соблюдалась, передает 0629.

Согласно сообщению, сегодня, 16 апреля, почти две сотни жителей Мариуполя на площади Кирова штурмовали новый магазин, пытаясь одновременно войти в супермаркет.

Отмечается, что накануне администрация торгового заведения расклеила по городу объявления, в которых анонсировала большие скидки и розыгрыш ценных призов.

К супермаркету приехали пять автомобилей патрульной полиции. Они через громкоговоритель призывали людей соблюдать безопасную дистанцию, но их никто не слушал.

Около 12:00 магазин закрыли по требованию правоохранителей и мэрии. У покупателей, которые остались в магазине, проверяют документы. Те, кто не может их предъявить, будут доставлены в Центральный отдел полиции для выяснения личности.

Некоторые мариупольцы утверждают, что пришли не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина".

В свою очередь полицейские пояснили что, если кто-то из покупателей заболеет коронавирусом COVID-19, всех остальных отправят на двухнедельную самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля, и на время карантина Кабинет министров вновь вернул себе право регулировать цены на продукты, лекарства и медизделия.

Напомним, столичные супермаркеты начали снижать наценку на продукты первой необходимости.