В Мариуполе радикалы снова напали на палатки "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Фото из открытых источников

Пять нападений за два часа. Сегодня в Мариуполе развернулась настоящая борьба. На сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь" напала группа молодых людей, одетых в черную одежду и красными шевронами. Лица молодчиков закрывали маски. Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.

Как отмечается, толпа агрессивно настроенных парней разгромила 5 палаток. Они подбегали, выхватывали информационные бюллетени, ломали столы и стулья, крушили палатки и нападали на женщин. Кроме того, так называемые "националисты" не постеснялись сломать флаг Украины, - символ нашего государства.

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Молодчики шли по целенаправленному маршруту, систематически снося все палатки партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на своем пути.

В результате столкновений пострадали две пожилые женщины, одна получила ушиб ноги, вторая ушиб головы.

"К счастью, наши сторонники получили не тяжелые травмы. Их тут же доставили в больницу, но все обошлось. Каждое нападение зафиксировано полицией, составлены протоколы. Уже проводится юридическая помощь пострадавшим", - рассказал Владимир Клименко – координатор мариупольской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Во время одного из нападений прохожие помогли задержать нападавших до приезда правоохранителей. Трое молодчиков доставлены в один из районных отделений полиции. Уверяют, - не нападали. Но показания свидетелей и потерпевших однозначно указывают на причастность задержанных.

"Законные методы не знакомы нашим оппонентам. Они привыкли действовать посредством насилия, в отличии, от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая отстаивает исключительно демократические методы работы и действует в рамках закона. Местная власть не реагирует на систематические нападения радикалов на женщин-волонтеров и обычных мариупольцев", - говорит Владимир Клименко.

Мэр Мариуполя не так давно ввел в состав исполнительного комитета руководителя Гражданского корпуса "Азов" Антона Требухова. Хочется спросить, неужели представители парамилитарных формирований осуществляют провокации бесплатно? По ночам работают на заводе, а днем нападают на женщин? Верится с трудом.

К тому же, в Мариуполе еще не тронули ни одного волонтера партии местной власти. "Недалеко от нас стояла палатка мэра. Но как только они собрались и ушли, как тут же налетели эти головорезы", - рассказала пострадавшая Ирина Шишацкая.

По словам координатора мариупольской организации ОПЗЖ Владимира Клименко, подобные провокации не смогут запугать мариупольцев, которые отстаивают собственное мнение, право на голос и свободу мысли.

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Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по нему был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежала главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

Кроме того, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Нацкорпуса" напали на съемочную группу, а также на приглашенных гостей – Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова.