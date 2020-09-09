В Мариуполе пройдут военные учения: Жителей просят не покидать дома

Антитеррористические учения продлятся 2 дня

Военные учения АрміяInform

В Мариуполе Донецкой области 10 и 11 сентября пройдут военные учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом сообщил штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что соответствующие действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил, генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

Как сообщают в штабе, командование ООС просит жителей города не покидать дома без необходимости. В то же время, в случае необходимости передвижения в другие районы города нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Сейчас известно, что жителям города необходимо соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям НВФ, военные призывают немедленно сообщать правоохранителям.

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Напомним, недавно в Херсонской области анонсировали десятидневные военные учения "Объединенные усилия-2020". С 17 по 26 сентября в мероприятиях примут участие подразделения территориальной обороны региона.