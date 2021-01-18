В Марьинке восстановят газоснабжение, - заседание ТКГ

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Заседание состоялось 18 января

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о возобновлении газоснабжения в Марьинку. Об этом сообщила пресс-служба ТКГ.

"Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в населенный пункт Марьинка, которое было достигнуто благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика", - говорится в сообщении.

В украинской делегации отметили, что этот вопрос будет конкретизирован во время общего заседания ТКГ 21 января.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация должна взять политическую ответственность за выполнение договоренностей относительно Донбасса, достигнутых на нормандском саммите в Париже в 2019 году.