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В Луцке отказались усиливать карантин, хоть город и попал в "красную зону"

Луцк Фото из открытых источников

В местном совете убеждены, что эпидситуация в Луцке не соответствует "красному" уровню

В городском совете Луцка отказались усиливать карантин несмотря на то, что накануне город внесли в "красную зону" карантина. Об этом в Facebook сообщил советник мэра Луцка Игорь Полищук.

По его словам, в течение последнего времени в городе статистика по уровню заболеваемости COVID-19 не изменилась. В связи с этим в городском совете не понимают мотивов решения комиссии ТЭБ и ЧС.

Как известно, "красный" уровень карантина предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие детских садов, заведений общественного питания, гостиниц. В городском совете отметили, что это лишит лучан работы и средств для пропитания. Кроме этого, такой карантин повлечет еще большие недопоступления в городской бюджет.

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"Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия каких-либо учреждений в связи с вышеуказанным непонятным решением. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", – заявил советник луцкого мэра Игорь Полищук.

Напомним, накануне в Украине установили четыре уровня эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 – "красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый". Каждый из этих уровней характеризуется определенными карантинными ограничениями.

Подробнее о том, какие регионы попали в цветные зоны, можно узнать по ссылке

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