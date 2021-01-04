В Лубнах люди перекрыли трассу с требованием снизить тарифы на газ

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Протестующие говорят, что им нечем платить

Более трех сотен человек перекрыли трассу сообщением Киев-Харьков в Лубнах Полтавской области. Люди шокированы новыми тарифами, в частности, ценами на газ, они говорят, что не имеют, чем платить по квитанциям. Протестующие требуют снижения тарифов.

Об этом сообщили в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.

Из-за того, что люди перекрыли трассу, образовались огромные пробки, отметили ведущие и добавили, что полиция сообщает о том, что по состоянию на 12.20 митингующие разблокировали проезжую часть.

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Митинги против роста жилищно-коммунальных тарифов проходили и в прошлом году.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник, 28 декабря, отменил льготный тариф на электроэнергию, установленный на уровне 90 копеек за кВт⋅ч для населения на первые 100 кВт⋅ч, и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅ч.

Как сообщали, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так, в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн). В январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).