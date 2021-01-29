В "ЛНР" на выходных получат первую пробную партию российской вакцины "Спутник V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" AFP

Как заверяют медики, все условия для обеспечения процесса вакцинации созданы

Первая пробная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается на территории самопровозглашенной "Луганской народной республики" в эти выходные. Об этом написал представитель "ЛНР" на переговорах по Донбассу Родион Мирошник на своей странице в Telegram.

"Как я и говорил раньше, в ближайшие сутки в "ЛНР" поступит первая пробная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", - написал он.

Мирошник добавил, что со следующей недели медучреждения "республики" планируют начать процесс вакцинации отдельных категорий населения. По мере поступления новых партий вакцины число категорий, которые будут вакцинировать, будет увеличиваться.

"Как заверяют медики, все условия для обеспечения процесса вакцинации в "республике" созданы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".