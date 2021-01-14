В куриных крылышках из Польши для Украины нашли сальмонеллу

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Пищевые продукты должны быть изъяты из обращения в течения двух дней

В импортируемых в Украину и Данию из Польши куриных крылышках выявили сальмонеллу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в своем Facebook.

"Информируем об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, что экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО "Агропобутсервис", ул. Михаила Грушевского, 77, с. Надычи, Жолковский р-н, Львовская обл.).

Сообщение получено через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF от 8 января 2021 года", - говорится в сообщении, однако, согласно счету-фактуре из Республики Польша, в ООО в "Агропобутсервис" направлена замороженная куриная печень.

Как отмечается, эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения.

"В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом", - добавили в госслужбе.

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Напомним, в прошлом году правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины в качестве меры по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа.