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В КСУ обжаловали "карантин выходного дня"

Фото из открытых источников

Нардепы считают, что отдельные положения постановления правительства не соответствуют ряду норм Конституции

В Конституционный Суд Украины обратились 48 народных депутатов относительно неконституционности ряда положений в решении по внедрению "карантина выходного дня". Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Нардепы считают, что отдельные положения постановления правительства не соответствуют ряду норм Конституции, а также отмечают, что затронутые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе жизни и здоровья граждан.

К слову, 17 ноября Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене "карантина выходного дня". За соответствующее постановление проголосовали лишь 149 народных депутатов при 226 необходимых.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины рассчитывает, что "карантин выходного дня", а также соблюдение всех правил карантина в будние дни, остановит рост заболеваемости на коронавирус в Украине на уровне 13 тысяч заболевших в сутки. 

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