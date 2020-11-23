В КСУ обжаловали "карантин выходного дня"

Фото из открытых источников

Нардепы считают, что отдельные положения постановления правительства не соответствуют ряду норм Конституции

В Конституционный Суд Украины обратились 48 народных депутатов относительно неконституционности ряда положений в решении по внедрению "карантина выходного дня". Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Нардепы считают, что отдельные положения постановления правительства не соответствуют ряду норм Конституции, а также отмечают, что затронутые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе жизни и здоровья граждан.

К слову, 17 ноября Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене "карантина выходного дня". За соответствующее постановление проголосовали лишь 149 народных депутатов при 226 необходимых.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины рассчитывает, что "карантин выходного дня", а также соблюдение всех правил карантина в будние дни, остановит рост заболеваемости на коронавирус в Украине на уровне 13 тысяч заболевших в сутки.