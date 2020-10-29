В КСУ объяснили скандальное решение об отмене е-деклараций

Суд принял соответствующее решение из-за давления исполнительной власти на суд

Конституционный суд Украины отменил электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников. Об этом сообщил судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.

"Да, так будет какое-то время, пока законодатель не урегулирует ситуацию. Да, сейчас по факту эти нормы (о проверке деклараций, - ред.) ни к кому не применяются, потому что так законодатель сформулировал норму, что ее нельзя разделить", - отметил Слиденко.

В то же время, судья подчеркнул, что е-декларирование сохраняется в полном объеме и распространяется на всех лиц.

Игорь Слиденко убежден, что нет ни одной страны в мире, где исполнительная власть контролирует судебную.

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Напомним, Конституционный суд Украины отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. В частности, полномочия НАПК по проверке деклараций суд признал такими, которые не отвечают Конституции Украины.