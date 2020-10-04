В Крыму заявили о рекордном количестве заболевших СOVID-19

Сергей Аксенов Фото из открытых источников

"Власть" Крыма заявила о 4958 больных коронавирусом, однако правозащитники назвали статистику заниженной

В аннексированном Крыму в течение минувших суток, 3 октября, обнаружили 103 новых случая коронавируса COVID-19. Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook.

По его словам, накануне 77 новых больных обратились за медицинской помощью, еще у 13 человек коронавирус подтвердили в ходе скрининга здорового населения. А еще 13 больных COVID-19 обнаружили среди контактных лиц пациентов с подтвержденными диагнозами.

Всего, по данным так называемой "власти" полуострова, в Крыму зарегистрировано 4958 случаев болезни.

"За минувшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5669 человек. Выздоровели за весь период - 2968 человек", - добавил Аксенов.

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К слову, данные так называемой власти Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. По словам правозащитников, статистика в Крыму занижена, ведь не отражает многих важных факторов, в том числе инфицирования в рядах российских военных и спецслужб.

Напомним, ранее в Крымской правозащитной группе сообщали, что так называемая "власть" оккупированного полуострова занижает статистику относительно коронавируса и предоставляет не все данные об инфицированных.