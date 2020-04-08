В Крыму заблокировали больницу и завод с работниками из-за COVID-19

Фото из открытых источников

В украинском министерстве заявили, что блокирование работников создает опасность вспышки COVID-19

В аннексированном Крыму заблокировали больницу в Армянске и цеха завода "Крымский Титан" из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как отмечается, в Центральной городской больнице Армянска лечение проходил мужчина с диагнозом гипертонический криз, у которого позже подтвердили COVID-19. В частности, пациент заразился после контактов с родственниками, которые приехали из Москвы.

В результате этого в ночь на 8 апреля эта больница была заблокирована. По предварительной информации, в медучреждении остались 124 человека из состава медицинского персонала и приблизительно 100 пациентов. Однако больницу обещают разблокировать не ранее, чем через 14 дней.

Кроме этого, 8 апреля на рабочих местах были заблокированы работники нескольких цехов завода "Крымский Титан". Отмечается, что для обеспечения блокады привлечены российские военнослужащие.

Впоследствии в украинском министерстве подчеркнули, что блокирование работников на заводе создает опасность всплеска COVID-19, ведь там нет возможности оказать медицинскую помощь.

Также украинская сторона выразила обеспокоенность заявлением РФ о том, что инфицированных военных будут размещать в Севастополе. За предыдущей информацией, там начали готовить госпитальное судно "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров.

В связи с этим министерство реинтеграции планирует предоставить эту информацию Херсонской ОГА и подразделениям, которые обеспечивают работу КПВВ на административной границе с Крымом.

Напомним, недавно в Херсонской области полицейские составили административные протоколы на 15 приезжих из Крыма, сбежавших из пункта обсервации.