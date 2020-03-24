В Крыму резко увеличилось число зараженных коронавирусом

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Все больные вернулись из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса

В анексованому Крыму подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает “Радио Свобода”, со ссылкой на так называемого главу Крыма Сергея Аксенова.

По его информации, установлено, что все заболевшие - жители полуострова, которые вернулись из стран, где зафиксировано вспышки коронавируса.

“При этом 4 больных - члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще 2 случая тоже привозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии”, - сказал Аксенов.

Он отметил, все диагнозы у подозреваемых были подтверждены лабораторно. Крымчане госпитализированы в инфекционные отделения больниц полуострова и находятся в отдельных боксах.

“В 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двух больных - состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства охраны здоровья”, - добавил он.

По его информации, определен круг контактных лиц, из числа близких контактов - госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа удаленных контактов - находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

Напомним, ранее сообщалось, глава так называемой "администрации Крыма" Сергей Аксенов опасается, что коронавирус может проникнуть на полуостров через Крымский мост.

Однако позже он сообщил первый случай заражения коронавирусом COVID-19 на территории полуострова.