В Крыму с 23 сентября ограничат подачу воды в трех населенных пунктах

В Крыму ограничат подачу воды в Алуште, Партените и Малом Маяке Фото из открытых источников

Таким образом в Крыму пытаются избежать полного отсутствия воды

В трех населенных пунктах аннексированного Крыма - в Алуште, Партените и Малом Маяке - будет ограничена подача воды с 23 сентября. Об этом в Facebook сообщила так называемая "глава администрации" Алушты Галина Огнева.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы избежать полного отсутствия воды на полуотрове.

"Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно, в ночное время с 23.00 до 05.00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода, будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды", - заявила Огнева.

Дорогие алуштинцы! Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды.... Опубликовано Галиной Огневою Пятница, 18 сентября 2020 г.

Напомним, недавно в Севастополе быстро начало мелеть Чернореченское водохранилище, в связи с чем так называемая "власть" полуострова начала организовывать поиск подземных источников воды. Перед этим еще два водохранилища оказались на грани высыхание.

Позже так называемый " глава Крыма" Сергей Аксенов назвал перекрытие Северо-Крымского канала терроризмом и заявил о необходимости возбуждения уголовных дел против организаторов водной блокады Крыма.

Однако, МИД Украины заявил, что водоснабжение в Крым будет полностью восстановлено только после деоккупации полуострова.