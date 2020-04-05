В Крыму российские провайдеры заблокировали доступ к 20 украинским ресурсам

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Также в 9 населенных пунктах заблокировали доступ к 2 социальным сетям

На территории аннексированного Крыма 10 провайдеров в 9 населенных пунктах полностью заблокировали доступ к 20 украинским информационным сайтам и 2 социальным сетям. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга "Крымской правозащитной группы".

Так, согласно результатам мониторинга, по состоянию на конец марта в аннексированном Крыму доступ был заблокирован к 25 сайтам, которые свободно функционируют на подконтрольной Украине территории.

В частности, сейчас в Крыму недоступны сайты "Украинская правда", "Укринформ", "Левый берег", "РБК-Украина", "Зеркало Недели", "Цензор.нет", QHA, "След.нет", UAinfo, "5 канал", "Радио Хаят", "Фокус", "Главком", "Центр журналистских расследований", "ТонеТо", "Депо", "Лента", "Апостроф", "Главное" и Blackseanews.

Кроме этого, был заблокирован доступ к социальным сетям LinkedIn и Telegram, а также к сайтам Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и "Хизб ут-Тахрир".

Одновременно в 5 провайдеров с 10 недоступен сайт ОО "Крымская солидарность". Тогда как сайт крымскотатарского телеканала АТR блокируют три провайдера, а сайт "Информационного сопротивления" - два провайдера из всех проверенных.

Напомним, в конце февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea ("Время Крыма") заверил, что крымскотатарский канал ATR продолжит свое вещание.