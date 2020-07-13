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В Крыму пропали без вести 45 человек

Фото из открытых источников

Судьба 15 пропавших без вести с 2014 года до сих пор неизвестна

С 2014 года с начала оккупации Российской Федерацией крымского полуострова пропали без вести 45 человек. При этом, судьба 15 до сих пор неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в АР Крым в Facebook.

По словам заместителя постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, насильственные исчезновения в аннексированном Крыму - одно из преступлений, совершенных оккупантом.

"Такие преступления Россия осуществляет как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных", - отметила она.

Ранее министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в аннексированном Крыму воды для населения хватает, ее недостаточно для промышленности и военных баз РФ.

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