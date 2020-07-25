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В Крыму пропал трехлетний сын крымскотатарского политзаключенного: Начаты масштабные поиски

Пропавший Муса Сулейманов Крымская солидарность

К поискам привлечено волонтеров, кинологов и спецслужбы

В пятницу вечером, 24 июля, в аннексированном Крыму пропал трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова. Организованные поиски продолжаются примерно сутки. Об этом сообщила Крымская солидарность в Facebook

Как отмечается, инцидент произошел в поселке Строгановка Симферопольского района. Мальчик по имени Муса играл в песочнице возле своего дома, после чего пропал. Последний раз ребенка видели 24 июля примерно в 18:00. 

На момент исчезновения трехлетний Муса был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белую обувь.

Впоследствии к поискам подключились правоохранители. В частности, на место происшествия приехали сотрудник оккупационной "полиции", "МЧС", кинологи. "Полиция" готовит запуск квадрокоптера, а жители полуострова собираются в группы, чтобы искать ребенка.

Через некоторое время, в 22:00 на место происшествия приехал поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" (волонтерское объединение, которое разыскивает пропавших детей). 

Позже из Севастополя выехали люди с самым мощным в Крыму тепловизором. Кроме этого, на место прибыл конный клуб, который приступил к поискам Мусы. Также организован автобус, который свозит к штабу волонтеров, которые изъявили желание помочь.  

Напомним, ранее в городе Васильевка Запорожской области группа людей цыганской национальности похитила несовершеннолетнюю девушку и скрылась в неизвестном направлении. 

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