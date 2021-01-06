В Крыму побит температурный рекорд, который держался 90 лет

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Предыдущий рекорд был установлен в 1931 году

Накануне, 5 января, в Крыму было зафиксировано 17,6 градуса тепла, что является новым температурным рекордом для полуострова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова дежурного синоптика крымского гидрометцентра.

"Максимум ранее был 14,4 градуса в 1931 году, а накануне воздух прогрелся до 17,6 градуса. Температурный рекорд перекрыт на 3,2 градуса", - сказал синоптик.

Кроме того сотрудник крымского гидрометцентра отметил, что ближайшее время новых рекордов не ожидается, отметив, что к 10 января начнётся похолодание.

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Напомним, ранее стало известно, что ночь на 30 декабря оказалась в Киеве самой теплой за 140 лет наблюдений - температура не опустилась ниже +4,5 градуса.