В Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало водой жителей Симферополя. Видео
Президент России Владимир Путин несколько недель назад заверил, что воды на полуострове достаточно
В оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя. Об этом 10 января сообщил офицер в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Facebook.
"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, снабжающее водой Симферополь пересохло. Родная гавань она такая — с привкусом сухости во рту", — написал военнослужащий и опубликовал соответствующее видео.
Напомним, в июле в Севастополе быстро начало мелеть Чернореченское водохранилище, в связи с чем так называемая власть полуострова начала организовывать поиск подземных источников воды.
А в декабре в компании "Вода Крыма" заявили, что воды в Аянском водохранилище, которое обслуживает Симферополь, осталось на 8 дней.
Однако, несколько недель назад президент России Владимир Путин во время ежегодной конференции заверил, что пресной воды в Крыму достаточно, кроме того, на полуострове продолжается работа по разработке артезианских скважин и источников.