В Крыму обмелело Чернореченское водохранилище: "Власти" полуострова ищут воду

Чернореченское водохранилище Крым.Реалии

Полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной

В Севастополе быстро начало мелеть Чернореченское водохранилище, в связи с чем так называемая "власть" полуострова начала организовывать поиск подземных источников воды. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как отмечается, за последние полтора месяца в Байдарской долине, где расположен основной источник водоснабжения Севастополя, значительно уменьшилась площадь водного зеркала. В результате там обнажились островки, а вода отступила от дамбы примерно на сто метров. Кроме этого, полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.

По словам жителей села Павловка, которое находится неподалеку, водохранилище так сильно не мелело в течение последних десятков лет.

Чернореченское водохранилище Крым.Реалии

В связи с этим оккупационные власти Севастополя 24 июля сообщили, что департамент городского хозяйства организует поиск подземных источников воды, чтобы обеспечить население питьевой водой.

Чернореченское водохранилище Крым.Реалии

Отметим, ранее глава российского "правительства" Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что в Чернореченском водохранилище за последний год запас воды снизился почти вдвое. В случае критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.

Чернореченское водохранилище Крым.Реалии

Напомним, недавно в "Слуге народа" озвучили позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно подачи воды в аннексированный Крым с материковой Украины. По предварительной информации, глава государства высказался против.