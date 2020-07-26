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В Крыму обмелело Чернореченское водохранилище: "Власти" полуострова ищут воду

Чернореченское водохранилище Крым.Реалии

Полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной

В Севастополе быстро начало мелеть Чернореченское водохранилище, в связи с чем так называемая "власть" полуострова начала организовывать поиск подземных источников воды. Об этом сообщает Крым.Реалии

Как отмечается, за последние полтора месяца в Байдарской долине, где расположен основной источник водоснабжения Севастополя, значительно уменьшилась площадь водного зеркала. В результате там обнажились островки, а вода отступила от дамбы примерно на сто метров. Кроме этого, полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.

По словам жителей села Павловка, которое находится неподалеку, водохранилище так сильно не мелело в течение последних десятков лет. 

Чернореченское водохранилище Крым.Реалии

В связи с этим оккупационные власти Севастополя 24 июля сообщили, что департамент городского хозяйства организует поиск подземных источников воды, чтобы обеспечить население питьевой водой.

Чернореченское водохранилище Крым.Реалии

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Отметим, ранее глава российского "правительства" Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что в Чернореченском водохранилище за последний год запас воды снизился почти вдвое. В случае критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.

Чернореченское водохранилище Крым.Реалии

Напомним, недавно в  "Слуге народа" озвучили позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно подачи воды в аннексированный Крым с материковой Украины. По предварительной информации, глава государства высказался против.

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