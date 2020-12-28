live
Новости » Общество Читати новину українською

В Крыму госпитализировали звезду "Гардемарины, вперед" Сергея Жигунова

Российский актер Сергей Жигунов Фото из открытых источников

У российского актера диагностировали коронавирус

В Крыму госпитализировали российского актера, звезду фильма "Гардемарины, вперед" и "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

"Похоже меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни у человека победить невозможно, то я буду на это оливье лишь смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как вспомню", - говорится в сообщении.

Жигунов благодарен медикам, что вовремя оказали ему медицинскую помощь.

"Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развернувшемся на базе Ливадийской больницы, потому что неизвестно, чем бы это все закончилось", - отметил актер.

 
 
 
 
 
Просмотреть это сообщение в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Новости по теме: Заболел или не заболел: У Илона Маска четыре теста на COVID-19 дали разные результаты

Ранее сообщалось, что советская актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию. У звезды фильма "Служебный роман" также диагностировали коронавирус. Говорят о поражении 80% легких.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Нафтогаз" на 14% повысил цену газа в январе для бытовых клиентов "Врата ада": Почему загадочный пожар, который горит уже 48 лет, не тушат? Реальной конкуренции среди поставщиков газа в Украине нет, – Одарченко Страховой запас газа, обвинение нацгвардейцу Маркиву и санкции США против Беларуси: Актуальное на утро 24 декабря
Loading...

программы канала ZIK

Елена Бондаренко | Ток-шоу
Тарифы снова растут. Коронавирус в Укране. Путь к миру на Донбассе | Ток-шоу
Цена на газ. В ДТП погибло 60 человек. Мера пресечения Татарову. Вакцинация | #Новости | 28.12.20
Тариф на свет. Фальшивые деньги. Схемы аферистов. Охотничий сезон | Детали недели | 26.12.20
Витренко, как и Коболев, - лоббист американский корпораций, которые хотят зайти на украинский рынок газа, - Кацман
Фальшивые деньги. Сгорел дом из-за гирлянды. Цена на газ. Что дарить на праздники? | #Новости | 27.12.20