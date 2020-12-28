В Крыму госпитализировали звезду "Гардемарины, вперед" Сергея Жигунова

Российский актер Сергей Жигунов Фото из открытых источников

У российского актера диагностировали коронавирус

В Крыму госпитализировали российского актера, звезду фильма "Гардемарины, вперед" и "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

"Похоже меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни у человека победить невозможно, то я буду на это оливье лишь смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как вспомню", - говорится в сообщении.

Жигунов благодарен медикам, что вовремя оказали ему медицинскую помощь.

"Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развернувшемся на базе Ливадийской больницы, потому что неизвестно, чем бы это все закончилось", - отметил актер.

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Ранее сообщалось, что советская актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию. У звезды фильма "Служебный роман" также диагностировали коронавирус. Говорят о поражении 80% легких.