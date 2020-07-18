В Крыму два водохранилища оказались на грани высыхания

Водохранилище в Крыму Фото из открытых источников

Одно из водохранилищ превратилась в ручей. Старожилы уже давно такого не помнят

В оккупированном Крыму вслед за верховьями высохла срединная часть Белогорского водохранилища, а соседнее Тайганское водохранилище может пересохнуть уже осенью. Об этом сообщает Крим.Реалії со ссылкой на активиста движения "Свободный Крым" Решада Меметова

Отмечается, что состояние Белогорского водохранилища в Крыму в июле значительно ухудшилось – вслед за высыханием верхнего водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, которая граничит с дамбой.

При этом река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей.

По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

Активист Решад Меметов отметил, что ситуация очень тревожная, поскольку водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожаются флора и фауна водоема, которые формировались десятилетиями.

По его словам, на этой неделе силовики проложили водопровод из Тайганского водохранилища на Симферополь.

"То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Поэтому осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганское водохранилище".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что сегодня в Крыму нет проблем с водой для населения полуострова, ее достаточно для того, чтобы люди ею пользовались.