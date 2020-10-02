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В Кривом Роге из газеты Вилкула массово увольняются журналисты: Причина в цензуре и "чернухе"

Фото из открытых источников

В Кривом Роге из местной газеты "Пульс: новости, факты, комментарии" за последний месяц уволился уже второй журналист. В начале сентября оттуда со скандалом ушел известный в городе журналист Александр Шидо. А буквально вчера громко хлопнула дверью журналистка Анна Смирнова, проработавшая в издании последние 6 лет. Причина в обеих случаях – одна и та же: совершенно недопустимое количество заказных материалов, ангажированная и тенденциозная редакционная политика, манипулятивные статьи, в которых ложь обильно перемешана с полуправдой. И – постоянная цензура и вмешательство в работу журналистов.

Так, Александр Шидо в своем видеообращении указал, что в последнее время в газете стали выходить статьи, которые шли в разрез с мнением коллектива, а публикации проходили отборную цензуру.

"Последней каплей, переполнившей мою чашу терпения, послужила публикация "Шоколадные мальчики" слуг народа". Откровенно говоря, стало стыдно за эту "заказуху" в "Пульсе" и за тех, кто за всем этим стоит. Поэтому я себе сказал: "Хватит!" И принял для себя решение. То, что оно правильное, убедился буквально сразу. Я словно от чего-то освободился – от неподъемной глыбы, которая годами тянула спину, от ржавого якоря, который тащил ко дну", – написал журналист.

Теперь же из издания ушла журналистка Анна Смирнова. Не стесняясь в выражениях, она назвала газету "платформой для лживой информации".

По словам корреспондентки, уйти из издания, в которой она проработала последние 6 лет, ее подвигло засилье заказных материалов и откровенное вмешательство руководства в редакционную политику. Несмотря на усилия трудового коллектива, в газете все чаще стали выходить откровенно неправдивые материалы, отмечает Смирнова.

"Журналисты собирали информацию, обрабатывали, размещали на сайте и в газете, делали все возможное, чтобы наша информация была объективной. Наряду с этим газета использовалась и используется, к сожалению, как платформа для размещения информации, которая не соответствует никакой действительности. Повлиять на это журналисты не в силах", - рассказывает журналистка в интервью Krivbass.city.

Ее собственные материалы, как и материалы ее коллег в издании, подвергались коррекции. В то же время в издании массово размещались материалы неизвестного происхождения, которые шли в печать, что называется, "на автомате".

Последним таким материалом, который застала Смирнова на рабочем месте, стала статья о ДТП с участием сына кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика. Материал был подан крайне тенденциозно и однобоко и имел все признаки информационного вброса.

"Когда этот материал пришел, он был сразу размещен, и газета, редакция, не имела никакой возможности вносить какие-то коррективы, правки", - рассказывает Анна Смирнова.

Собственно, заказной материал о ДТП и стал, по словам Смирновой, предпоследней каплей, побудившей ее уйти из издания.

Журналистка также отмечает возмущенную реакцию читателей на подобные вбросы.

"Были звонки наших читателей. Это был барометр. У нас в городе живут достаточно умные люди. Когда выходила подобная информация, нам звонили читатели и говорили, что они не совсем согласны. Обидно было за редакцию, за газету, потому что наряду с качественным продуктом подавалась открытая дезинформация, и воспринималась она читателями, как чистая правда", - рассказывает Смирнова.

О принятом решении корреспондентка не жалеет, потому что оно, по ее словам, выверенное. "Мне только жаль, что "Пульс" стал использоваться, как платформа для лживой информации", - сетует она.

Газета "Пульс: новости, факты, комментарии" - еженедельник с заявленным тиражом в 31 тыс. экземпляров, которая принадлежит мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу и его сыну Александру. Формальным учредителем газеты выступает благотворительный фонд "Будущее Кривбасса", учредителем которого является сам Александр Вилкул.

Фото из открытых источников

Данные о структуре собственности газеты "Пульс". Источник – Госреестр печатных СМИ

Фото из открытых источников

Александр Вилкул – единственный учредитель фонда "Будущее Кривбасса". Источник –база данных Ring.

А вот директором упомянутого фонда числиться Ярослав Гивель – правая рука криворожского мэра.

Фото из открытых источников

Директор фонда "Будущее Кривбасса" Ярослав Гивель. Источник – база данных Youcontrol.

Фото из открытых источников

Институт массовой информации характеризует издание "Пульс", как "самое чистое дно", размещающее откровенные фейки. Например, издание распространило дезинформацию, что в рамках декоммунизации колбасу "Московскую" якобы переименовали в "Бандеровскую", а на очереди – сыр "Российский".

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