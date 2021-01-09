В Кременчуге умер олимпийский чемпион Владимир Киселев

Владимир Киселев Полтавское областное отделение НОК Украина

Мужчина ушел из жизни в возрасте 64 года

В Кременчуге умер украинский легкоатлет, олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселев. Об этом сообщает пресс-служба Полтавского областного отделения НОК в Facebook.

Мужчина ушел из жизни в четверг, 7 января. Причину смерти не уточнили.

"Вечная память Владимиру Викторовичу Киселеву – выдающемуся спортсмену, Олимпийскому чемпиону, который прославил нашу страну и отечественную школу "Королевы спорта". Имя этого замечательного человека навечно вписано золотыми буквами в историю мирового олимпизма", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Владимир Киселев после завершения спортивной карьеры продолжил вносить вклад в развитие украинского спорта и воспитания здоровой нации в Полтавской области. В частности, во время олимпийских мероприятий олимпиец делился своим опытом молодежью.

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За свою жизнь спортсмен завоевал ряд наград, среди которых - золотая олимпийская медаль и звание олимпийского чемпиона, которую он получил на летних Олимпийских играх 1980 года в толкании ядра, выступая в составе сборной СССР.

Владимир Киселев Полтавское областное отделение НОК Украина

В 1996 году Киселев стал Почетным гражданином Кременчуга.

Напомним, в прошлом месяце ушел из жизни 82-летний бывший тренер львовского футбольного клуба "Карпаты" Валентин Ходукин, который с осени болел коронавирусом.