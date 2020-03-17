В Кременчуге накажут мужчину за заведомо ложный вызов медиков из-за коронавируса

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Мужчине грозит наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан

Правоохранители составили административный протокол на 41-летнего мужчину за заведомо ложный вызов медиков из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"16 марта, около 03 часов утра, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний горожанин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть на коронавирус. Каретой скорой медицинской помощи мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. Только там "больной" молодой человек сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании", - говорится в сообщении.

Сразу после признания мужчины, врачи сообщили об инциденте правоохранителям. Разобравшись в ситуации, полиция составила в отношении 41-летнего "шутника" административный протокол по ст. 183 Куоап "Заведомо ложный вызов специальных служб".

В настоящее время мужчине грозит наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что решение относительно возможного продолжение карантина будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации в странах Европы и на территории Украины.

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, еще исследуются образцы 42 человек.