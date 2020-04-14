live
Новости » Общество Читати новину українською

В Кременчуге изготовили первую в Украине капсулу для транспортировки больных COVID. Фото

РБК-Украина

На изготовление капсулы потратили семь дней и весит она 16 кг

Предприниматели из Кременчуга изготовили первую герметичную капсулу для транспортировки пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Полтавская ОГА



"Капсула весит 16 кг, изготовлена из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор вмонтированы перчатки-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным", - сказано в сообщении .

Полтавская ОГА



На изготовление капсулы потратили семь дней. Теперь ее передали на испытания в Полтавский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Херсонской области полицейские составили протокол на 15 приезжих из Крыма, бежавших из обсервации Активисты молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" передали кислородный концентратор в Херсонскую больницу В Херсонской области военный выстрелил в коллегу: Расследовать смерть взялось ГБР В Херсонской области зафиксировали первый летальный случай от коронавируса: Умерла медсестра
Loading...

программы канала ZIK

Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20