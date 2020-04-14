В Кременчуге изготовили первую в Украине капсулу для транспортировки больных COVID. Фото

На изготовление капсулы потратили семь дней и весит она 16 кг

Предприниматели из Кременчуга изготовили первую герметичную капсулу для транспортировки пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Полтавская ОГА





"Капсула весит 16 кг, изготовлена из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор вмонтированы перчатки-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным", - сказано в сообщении .

Полтавская ОГА





На изготовление капсулы потратили семь дней. Теперь ее передали на испытания в Полтавский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.