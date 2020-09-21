В конфликте на Донбассе нет победителей, есть только жертвы, - Новгородцев

Сева Новгородцев Фото из открытых источников

"Окопный конфликт" в Украине длится уже не первый год. И в нем нет победителей, есть только жертвы. Об этом на Форуме "Люди мира" заявил британский журналист и радиоведущий, сотрудник русской службы BBC Сева Новгородцев, сообщает "112 Украина".

"Это конфликт на истощение, он бесполезен. Вооруженный конфликт уже привел к гибели тысяч жителей, к разрушениям гражданской инфраструктуры, к огромному потоку беженцев. Я участвую в международном медийном проекте "Люди" как гражданин Великобритании, почти уже с 40-летним стажем. Мы стараемся как можно более объективно отражать различные точки зрения на происходящее в разных странах мира. Мы видим, чувствуем боль Украины на востоке страны, где есть незаживающая многолетняя рана. В зоне боевых действий живут люди, которым мы хотим предоставить слово и создать международный форум мира. Это форум граждан, а не политиков. Мы пригласили на форум людей из других областей страны, ветеранов АТО, представителей миссии ОБСЕ, Международного Красного креста, системы ООН в Украине. Главные герои форума – это мирные жители, и давайте прислушаемся к их голосу", - призвал он.

Как сообщалось, 21 сентября в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области начался Форум "Люди мира". Организаторами форума являются жители Донбасса и других регионов Украины, которые откликнулись на обращение Украинской Православной Церкви. Идея форума заключается в том, чтобы включить в переговорный процесс по Донбассу обычных людей, непосредственно пострадавших от войны на востоке Украины.

Как отметил митрополит Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской Православной Церкви, Форум "Люди мира" должен показать всем "сильным мира сего", как простые украинцы, живущие в прифронтовой зоне, хотят мира.