"В КМУ не подумали с имиджевой точки зрения": В "Слуге народа" объяснили, почему средства для онкобольных направили на дороги

Алексей Жмеренецкий Скріншот із відео

Это недоразумение, говорит Алексей Жмеренецкий

В "Слуге народа" объяснили, почему средства из программы для онкологических больных направили на ремонт дорог: так произошло потому, что по этим статьям не были поданы бюджетные запросы.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK сообщил народный депутат от "Слуги народа " Алексей Жмеренецкий.

Парламентарий, комментируя информацию о том, что правительство перенаправило 61,5 млн грн из проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" на ремонт дорог во Львовской области, отметил, что сегодня в партийном чате весь день вокруг "этого недоразумения" ведутся дебаты.

"Сейчас - конец бюджетного года, сейчас идут переброски между разными статьями. Есть определенные неиспользованные средства. Они направляются на те нужды, на которые были поданы проекты и которые могут быть усвоены. Проблема в том, что по этим статьям не были поданы соответствующие бюджетные запросы. Поэтому деньги не были использованы. Они не могли бы быть использованы. То есть это не то, что их забрали, а центр их просил и не получил. Речь идет о том, что просто они не подали эти запросы, деньги были просто переведены, распределены в любом случае на другие статьи", - сказал Алексей Жмеренецкий.

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Парламентарий продолжил: "Единственная проблема была – то, что не подумали с имиджевой точки зрения в Кабмине, что можно было их распределить на медицинские нужды. Контраст между онко- и дорогами – очень велик, но эти средства так или иначе были бы распределены между другими статьями".

Как сообщали, Кабинет министров Украины перенаправил 61,5 млн грн с проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" на ремонт дорог во Львовской области.

Напомним, в НСЗУ перечислили бесплатные медуслуги, которые можно получить при лечении онкозаболевания.