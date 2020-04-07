В Кировоградской области коронавирусом заразился 21 медик

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Всего в области 54 подтверждены случаи коронавирус

В Кировоградской области среди заболевших коронавирусом 21 медик. Об этом сообщили в Кировоградской областной государственной администрации.

Отмечается, что среди них 18 работников областного госпиталя и 3 - областной больницы. Всего в области подтверждены 54 случаи коронавируса.

"На COVID-19 заболели 40 жителей Кропивницкого, шестеро жителей Кропивницкого района и трое жителей Долинского района. Кроме этого, во время пребывания в Кировоградской областной больнице подтвердили коронавирус у пациентки с с. Марьевка Компаниевского района, 1 человека с с.Палиивка Маловисковского района и 1 человек из пгт. Малиновка. Они продолжают находиться на стационарном лечении ", - сообщил председатель ОГА Андрей Баллон.

Также отмечается, что 23 больных пациента имеют легкое течение болезни и находятся на самоизоляции, 30 человек госпитализированы.

В ОГА добавили, что 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии по причинам, не связанным непосредственно с COVID-19.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что за минувшие сутки от коронавируса умерли 7 человек в возрасте от 42 до 70 лет.

В Украине по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.