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В Кировоградской области две беременные женщины заболели на коронавирус

Фото из открытых источников

Также на коронавирус проверили троих детей из Александрии

В Кропивницком и в Долинской на коронавирус заболели беременные женщины. Об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь на своей странице в Facebook.

У пациенток  легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции. Также на коронавирус проверили троих детей из Александрии. Результаты ПЦР-тестирования - отрицательные.

Среди больных - 28 медиков и одна работница аптеки, шесть медработников из Кировоградской областной больницы, 20 - областного клинического госпиталя ветеранов войны, один медработник из частной клиники и один - онкодиспансера.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19.

 
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