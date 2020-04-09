В Киевской области за сутки пресекли незаконную деятельность двух игорных заведений

Изъятая техника из подпольного игорного заведения Полиция киевской области

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество

В Борисполе, Киевская область за сутки разоблачили незаконную деятельность двух игорных заведений. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киевской области в Facebook.

"Подпольно действующие залы игровых автоматов обнаружили полицейские на улицах Шевченко и Льва Толстого. В одном из них, несколько дней назад полицейские уже изымали игровую технику, однако злоумышленники снова завезли в помещение оборудование и восстановили работу игорного зала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков из обоих помещений была изъята компьютерная техника, с помощью которой предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, устанавливается круг причастных лиц.

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Напомним, ранее правоохранители разоблачили подпольное игорное заведение в Обухове, Киевская область.