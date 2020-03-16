В Киевской области ликвидировали подпольное игорное заведение
Сейчас продолжаются следственные действия, полиция устанавливает лиц, причастных к организации незаконного игорного бизнеса
Правоохранители разоблачили подпольное игорное заведение в Обухове, Киевская область. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева Facebook.
"Предприимчивые" бизнесмены работали подпольно и "при закрытых дверях", установив на улице камеры видеонаблюдения. Пропускали знакомых "клиентов" только через запасной выход. Поэтому, чтобы попасть к помещениям, бойцы-спецназовцы вынуждены были ломать входную дверь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что во время обысков следователи изъяли компьютерную технику в рабочем состоянии – системные блоки, мониторы и комплектующие, за которые предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса.
Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
В настоящее время продолжаются следственные действия, полиция устанавливает лиц, причастных к организации незаконного игорного бизнеса.
Напомним, ранее в Кривом Роге (Днепропетровская область) на территории Металлургического района сотрудники полиции обнаружили интерактивный клуб с обустроенными залами, где вероятно предоставлялись услуги игорного бизнеса.