В Киевском апелляционном суде начали эвакуацию из-за сообщения о минировании
Информацию о наличии взрывчатки проверяют
В четверг, 16 июля, поступило сообщение о минировании здания Киевского апелляционного суда, в связи с чем учреждение временно прекратило работу. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", — проинформировали в пресс-центре.
В связи с этим было начато срочную эвакуацию работников и посетителей Киевского апелляционного суда.
Напомним, накануне, 15 июля, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде Украины ужесточить наказание за ложное минирование.
В частности, правительство вынесло предложение применить в отношении псевдоминеров наказания в виде конфискации имущества.