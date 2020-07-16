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В Киевском апелляционном суде начали эвакуацию из-за сообщения о минировании

Фото из открытых источников

Информацию о наличии взрывчатки проверяют

В четверг, 16 июля, поступило сообщение о минировании здания Киевского апелляционного суда, в связи с чем учреждение временно прекратило работу. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

"Поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", — проинформировали в пресс-центре. 

В связи с этим было начато срочную эвакуацию работников и посетителей Киевского апелляционного суда. 

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Напомним, накануне, 15 июля, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде Украины ужесточить наказание за ложное минирование.

В частности, правительство вынесло предложение применить в отношении псевдоминеров наказания в виде конфискации имущества. 

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