В Киевском апелляционном суде начали эвакуацию из-за сообщения о минировании

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Информацию о наличии взрывчатки проверяют

В четверг, 16 июля, поступило сообщение о минировании здания Киевского апелляционного суда, в связи с чем учреждение временно прекратило работу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", — проинформировали в пресс-центре.

В связи с этим было начато срочную эвакуацию работников и посетителей Киевского апелляционного суда.

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Напомним, накануне, 15 июля, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде Украины ужесточить наказание за ложное минирование.

В частности, правительство вынесло предложение применить в отношении псевдоминеров наказания в виде конфискации имущества.