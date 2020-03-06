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В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

pixabay.com

В четверг, 5 марта, был зарегистрирован рекорд, который превысил предыдущий рекорд этого же дня 1998 года

В Центральной геофизической обсерватории заявили о еще одном мартовском температурном рекорде в Киеве, который побил отметку 1998 года, говорится в прес-центре организации.

"В четверг, 5 марта, температура в Киеве поднялась до 15,3 градуса тепла, тем самым превысив предыдущий рекорд для этого дня 1998 года в полградуса", - сказано в сообщении.

Кроме того, температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса, тем самым превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 февраля в Киеве также был побит 70-летний температурный рекорд.

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