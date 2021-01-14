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В Киеве зафиксировали 2 случая заражения малярией: Болезнь подхватили в Танзании

С начала января в столице два человека заболели малярией Фото из открытых источников

Заболевание характеризуется тяжелым течением

В Киеве с начала года зафиксировали два случая заражение тропической малярией. Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" на своей странице в Facebook.

"За первую декаду января 2021 года в г.Киеве зарегистрировано 2 завозных случая тропической малярии у киевлян, которые совершали туристическое путешествие в Объединенную Республику Танзания в декабре 2020 г. - январе 2021 г.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, болезнь у инфицированных подтвердили лабораторным способом. Она характеризовалась коротким инкубационным периодом и тяжелым течением.

При этом добавляется, что в 2019 году, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество больных малярией в мире достигала 229 млн человек. Не смогли побороть недуг 409 тысяч человек. Чаще всего болезнь поражала туристов в африканских странах. В Частности, Нигерии, Демократической Республике Конго, Объединенной Республике Танзания, Нигере, Мозамбике, Буркини-Фасо.

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Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина умер от малярии, которую подхватил в Экваториальной Гвинее. Он слишком поздно обратился к медикам за помощью.

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