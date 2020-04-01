СБУ разоблачила распространителей фейков о коронавирусе, финансируемых Россией

Задержанный интернет-агитатор Facebook-страница СБУ

Сейчас злоумышленники уже признали свою вину и начали сотрудничество со следствием

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые за деньги из России распространяли в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию неправдивой информации о распространении коронавируса. Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что интернет-агитаторы получали задания из запрещенных российских соцсетей, в частности через закрытую группу в "Вконтакте". Вознаграждения за свою "работу" злоумышленники получали из кошельков электронных платежных систем РФ.

В настоящее время злоумышленники уже признали свою вину и начали сотрудничество со следствием.

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Напомним, с начала распространения COVID-19 в Украине, правоохранителями было разоблачено 79 человек, которые распространяли фейки о болезни и заблокировано более 1000 интернет-сообществ.