В Киеве встречают контейнерный поезд из Китая, который за 15 дней преодолел почти 10 тыс. км

В Киеве встречают контейнерный поезд из Китая Скриншот видео

Поезд везет важные товары, которые сейчас нужны Украине

В Киеве встречают контейнерный поезд из китайского города Ухань. Такой маршрут поезд осуществил впервые в истории Украины.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондент Ирина Зимен.

"Это впервые в истории Украины такой маршрут осуществил поезд. Киев является конечной точкой. Этот поезд состоит из 43 контейнерных вагонов. Там очень важные товары, которые сейчас нужны Украине, – одноразовые шприцы, сульфат магния и разнообразное оборудование", – отметила Ирина Зимен.

Поезд преодолел почти 10 тысяч километров, пересек четыре страны. Из Китая до украинской столицы поезд ехал 15 суток.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в очередной раз попала в громкий скандал из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов. По сообщениям очевидцев, поток воды был настолько сильным, что пассажиры буквально принимали душ во время поездки.