В Киеве возможны временные ограничения в движении из-за визита Санду

Центр столицы 12 января будет частично перекрыт из-за визита Санду Фото из открытых источников

Под перекрытие движения транспорта может попасть центр города

В столице из-за официального визита новоизбранного президента Молдовы Майи Санду в Украину возможно частичное ограничение движения транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Управление государственной охраны Украины.

"12 января в связи с официальным визитом в Украину Президента Республики Молдова Майи Санду возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве. Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках центральной части города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением о Государственном протоколе и Церемониале Украины, глава Молодовы будет иметь государственную охрану на протяжении всего своего визита в страну.

Новости по теме: Президент Молдовы во время инаугурации заговорила на украинском: Что сказала Санду

Напомним, 12 января состоится официальная встреча Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского. Это будет ее первый зарубежный визит на посту главы государства. По словам Санду, целью визита станет восстановление отношений между соседними государствами.