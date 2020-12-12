В Киеве вандал повалил ханукальный светильник. Полиция открыла дело

Ханукальный светильник установили к еврейскому празднику Хануки Скриншот из видео

Объединенная еврейская община Украины призвала правоохранительные органы к объективному расследованию

В Киеве вандал повалил ханукальный светильник, который был установлен на Контрактовой площади к еврейскому празднику Хануки. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины.

Как отмечается, 10 декабря житель Киева Андрей Рачок опубликовал в соцсети видео этого процесса. Мужчина пояснил, что таким образом он показывает пример "каким способом нужно вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупации территорий, геноцидом". После этих слов он повалил ханукию и заявил "Украинцы - мы сила, жидам могила".

Через несколько часов мужчина опубликовал документ из ЕРДР с информацией о том, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 296 УК Украины (Хулиганство).

Эту информацию изданию РБК-Украина подтвердили в Подольском управлении Нацполиции в Киеве. По данным правоохранителей, сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства и опрашиваются свидетели. При этом вандала не задерживали.

"Согласно этой статье, мы не можем задерживать человека в порядке ст. 208 УПК Украины, потому что он не подпадает под задержание. Человек установлен, устанавливаются мотивы", - добавил пресс-офицер Подольского управления.

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Санкция статьи, по которой ведется расследование, предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до 5 лет.

К слову, в ОЕОУ добавили, что 11 декабря Андрей Рачок попытался свергнуть еще одну ханукию, однако, она была приварена к плитке.

"Объединенная еврейская община Украины квалифицирует действия и высказывания Андрея Рачка как антисемитизм и призывает правоохранительные органы к объективному расследованию. Мы дополнительно обратимся в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 161(нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам - ред.) УК Украины", - добавили в ОЄОУ.

Напомним, ранее в Запорожье вандалы повредили мемориальную доску и памятный знак, установленные на здании, где в 1930-е годы был дом младенца и во время Голодомора умерли почти 800 детей.